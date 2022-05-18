Вратарь "Рейнджерс" вошел в историю Лиги Европы

В Севилье стартовал финальный матч Лиги Европы "Айнтрахт" - "Рейнджерс".

В Севилье стартовал финальный матч Лиги Европы "Айнтрахт" - "Рейнджерс".

Как передает Report, ворота шотландского клуба в этой встрече защищает Аллан Макгрегор. Он мог сыграть в финале Кубка УЕФА против "Зенита" в 2008 году, но пропустил ту игру из-за травмы, а его команда проиграла со счетом 0:2.

Сегодня же Макгрегор в возрасте 40 лет и 107 дней стал самым возрастным футболистом, который вышел в финале Лиги Европы. Более того, Макгрегор - лишь третий футболист в возрасте 40 или более лет, кому удалось сыграть в финале еврокубка. Ранее такое удавалось лишь Дино Дзоффу (41 год и 86 дней в финале Кубка европейских чемпионов в 1983 году) и Эдвину ван дер Сару (40 лет и 211 дней в финале Лиги чемпионов в 2011 году).