Вратарь клуба, футболисты которого погибли в авиакатастрофе, завершил карьеру

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Вратарь бразильского клуба "Шапекоэнсе", футболисты которого погибли в авиакатастрофе в Колумбии, завершил профессиональную карьеру.

Как сообщает Report, об этом 42-летний Жозе Нивалдо заявил на прошедшей пресс-конференции.

Нивалдо, который заявил, что в авиакатастрофе погибли 19 членов его команды, обнародовал свое решение со слезами на глазах: "Я тоже должен был быть среди них, но не смог поехать. В план поездки команды внесли изменения и, вместо того чтобы вернуться в Шапеко, они полетели в Медельин. Позвонив мне, главный тренер Кайо Жуниор сказал, что меня нет в финальном составе".

Отметим, что в результате авиакатастрофы погибли 76 человек. В момент крушения в самолете находились 81 человек.