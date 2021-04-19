Вратарь "Карабаха": Мне на лицо наложено 7 швов, на голову - больше 25

“В тот момент я не понял, что произошло. Я первый добрался до мяча. Когда я очнулся, мое лицо было залито кровью".

“В тот момент я не понял, что произошло. Я первый добрался до мяча. Когда я очнулся, мое лицо было залито кровью".

Как передает Report, об этом вратарь "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев заявил официальному сайту клуба, рассказывая об игре против команды "Сабаил" в XXIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Голкипер сборной Азербайджана сказал, что в настоящее время чувствует себя неплохо: "У меня на голове более 25 швов, на лицо наложено 7 швов. Я должен выждать определенное время, чтобы восстановиться. Я надеюсь, что швы снимут в ближайшее время".

Продолжающий лечение Магомедалиев сказал, что нанесший ему травму Амиль Юнанов, главный тренер "Сабаиля" Афтандил Гаджиев и другие футболисты звонят и интересуются его самочувствием.

Во время игры нападающий "Сабаиля" Амиль Юнанов случайно нанес удар ногой по лицу Ш.Магомедалиева. Магомедалиев не смог продолжить игру и его заменил второй вратарь Эмиль Балаев. Встреча завершилась со счетом 1:1.