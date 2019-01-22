Вратарь "Карабаха" купил дом в Исландии - ФOTO

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вратарь "Карабаха" Ханнес Халльдоурссон купил дом у себя на родине – в Исландии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт mbl.is, недвижимость 35-летнего голкипера располагается в Рейкьявике. Дом площадью 227 кв.м. построен в 1971 году.

Примечательно, что дом, купленный Х.Халльдоурссоном, находится в 3,5 километрах от футбольной арены "Хлидаренди" – домашнего стадиона "Валюра", в котором он хочет продолжить свою карьеру. Отмечается, что свое предыдущее жилье в Рейкьявике Халльдоурссон продал в мае прошлого года.

Менеджер голкипера Олафур Гардарссон заявил, что вратарем интересуются шведские и норвежские клубы, однако сам он ведет переговоры с "Валюром". Для перехода он должен получить разрешение у "Карабаха", с которым его связывает полуторагодичный контракт.