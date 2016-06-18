Вратарь испанской сборной обновил 50-летний рекорд

Москва. 18 июня. REPORT.AZ/ Вратарь национальной сборной Испании Давид де Хеа поставил новый рекорд, включая и отборочный тур чемпионата Европы.

Как сообщает Report, 26-летний голкипер отстоял на ноль в первых пяти своих матчах за сборную Испанию.

Де Хеа смог оставить свои ворота сухими во встречах (отборочный турнир Евро-2016 и финальная стадия) за сборную страны против Люксембурга, Македонии, Украины, Чехии и Турции.

Отметим, что прежний рекорд принадлежит англичанину Гордону Бэнкс. В его ворота не могли забить в первых четырех официальных матчах за сборную Англии на чемпионате мира 1966 года.