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    Вратарь испанской сборной обновил 50-летний рекорд

    Давид де Хеа отстоял ворота на ноль в пяти матчах

    Москва. 18 июня. REPORT.AZ/ Вратарь национальной сборной Испании Давид де Хеа поставил новый рекорд, включая и отборочный тур чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, 26-летний голкипер отстоял на ноль в первых пяти своих матчах за сборную Испанию.

    Де Хеа смог оставить свои ворота сухими во встречах (отборочный турнир Евро-2016 и финальная стадия) за сборную страны против Люксембурга, Македонии, Украины, Чехии и Турции.

    Отметим, что прежний рекорд принадлежит англичанину Гордону Бэнкс. В его ворота не могли забить в первых четырех официальных матчах за сборную Англии на чемпионате мира 1966 года.

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