​Вратарь греческого клуба скончался во время тренировки

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Вратарь греческого футбольного клуба "Верия" Стелиос Маркусис скончался во время тренировки команды во вторник.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице команды в Facebook.

Во время очередного занятия 18-летний голкипер, который только недавно начал тренировки с основной командой, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Маркусис был сразу же доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

После двух туров "Верия" занимает пятое место в высшем дивизионе чемпионата Греции.