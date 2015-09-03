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    ​Вратарь греческого клуба скончался во время тренировки

    Причиной смерти стал сердечный приступ

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Вратарь греческого футбольного клуба "Верия" Стелиос Маркусис скончался во время тренировки команды во вторник.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице команды в Facebook.

    Во время очередного занятия 18-летний голкипер, который только недавно начал тренировки с основной командой, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Маркусис был сразу же доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

    По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

    После двух туров "Верия" занимает пятое место в высшем дивизионе чемпионата Греции.

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