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    Вратарь "Челси" подал в суд на бывшего главного тренера сборной Бельгии

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Вратарь "Челси" Тибо Куртуа заявил, что подал в суд на бывшего главного тренера сборной Бельгии Марка Вильмотса после обвинения в сливе состава национальной команды перед матчами.

    Как сообщает Report, об этом 26-летний голкипер сборной Бельгии написал в Twitter.

    "Вильмотс уже не в первый раз публично оскорбляет мою честь и отца, и ставит под сомнение мою репутацию, в связи с чем мы приняли решение подать иск против него и требуем компенсации ущерба", - написал Куртуа.

    Ранее Вильмотс обвинил футболиста в том, что тот сливал план на игру сборной Бельгии своему отцу Тьерри Куртуа, который, в свою очередь, продавал сведения о составах журналистам.

    Отметим, что отец игрока опроверг заявление специалиста.

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