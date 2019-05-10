Английские клубы установили рекорд еврокубков

Еврокубковый сезон-2018/19 стал историческим.

Впервые в истории все финалисты обоих еврокубков представляют одну страну, передает Report.

В финале Лиги Европы в среду 29 мая в Баку сыграют “Челси“ и “Арсенал“. В финале Лиги чемпионов в субботу 1 июня в Мадриде (Испания) встретятся “Тоттенхэм“ и “Ливерпуль“.

В чемпионате Англии за тур до конца сезона “Ливерпуль“ занимает 2-е место, “Челси“ — 3-е, “Тоттенхэм“ — 4-е, “Арсенал“ — 5-е.

“Манчестер Сити“, занимающий 1-е место, вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив “Тоттенхэму“.