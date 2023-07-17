Восемнадцатилетний нападающий бразильского "Сантоса" перешел в "Челси"

"Челси" подписал контракт с 18-летним нападающим бразильского "Сантоса" Анджело Габриэлем.

"Челси" подписал контракт с 18-летним нападающим бразильского "Сантоса" Анджело Габриэлем.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

На какой именно срок стороны заключили соглашение, не сообщается.

В составе "Сантоса" Габриэль провел 129 матчей во всех соревнованиях. Первый из них – в возрасте 15 лет и 308 дней, что оказалось рекордом чемпионата Бразилии: Габриэль стал самым молодым игроком в истории турнира. В общей сложности футболист забил за "Сантос" пять голов.

Согласно информации ряда инсайдеров, 18-летний правый вингер перешел из "Сантоса" за 15 миллионов евро, а контракт рассчитан на 6 лет. Он начнет предсезонку вместе с "Челси", а потом отправится в аренду, возможно, в "Страсбур".