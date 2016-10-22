Волк Забивака выбран талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Волк стал талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Как передает Report, итоги всенародного голосования были подведены в прямом эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Волк-талисман будет носить имя Забивака.

Голосование было запущено 23 сентября на специальной странице на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) и страничках организации в социальных сетях, оно завершилось в 21:18 четверга. В пятницу все желающие могли проголосовать на сайте Первого канала.