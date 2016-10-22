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    Волк Забивака выбран талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года

    Итоги всенародного голосования были подведены в прямом эфире на Первом канале

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Волк стал талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

    Как передает Report, итоги всенародного голосования были подведены в прямом эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

    Волк-талисман будет носить имя Забивака.

    Голосование было запущено 23 сентября на специальной странице на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) и страничках организации в социальных сетях, оно завершилось в 21:18 четверга. В пятницу все желающие могли проголосовать на сайте Первого канала.

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