Водянова и Лам вынесут кубок мира в финале ЧМ-2018

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Главный трофей мундиаля перед началом финальной игры ЧМ-2018 торжественно вынесут на поле российская супермодель Наталья Водянова и немецкий футболист, чемпион мира 2014 года Филипп Лам. Информация об этом появилась на официальном сайте ФИФА, сообщает Report.

Кубок ЧМ-2018 разместят в специальном кейсе, застежки и замок которого сделаны из рутения, металла серебристого цвета, названного в честь России и обозначенного в периодической таблице химических элементов символом Ru.