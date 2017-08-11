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    Во II дивизионе чемпионата Украины по футболу произошел необычный случай - ВИДЕО

    Пенальти, назначенный рефери, таинственным образом исчез

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Во II дивизионе чемпионата Украины по футболу произошел необычный случай.

    Как сообщает Report, во время матча V тура между командами "Энергия" - "Мир" на 82-й минуте главный арбитр матча Павел Сальников назначил пенальти в ворота гостей.

    Капитан команды хозяев поля Роман Бочак точно выполнил одиннадцатиметровый удар и сравнял счет - 3:3. Но рефери после консультаций с боковым арбитром не засчитал гол и назначил свободный удар в пользу "Мира".

    В местной печати событие назвали "таинственно исчезнувший пенальти".

    Отметим, что игра завершилась победой клуба "Мир" со счётом 3:2.

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