Во II дивизионе чемпионата Украины по футболу произошел необычный случай - ВИДЕО

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Во II дивизионе чемпионата Украины по футболу произошел необычный случай.

Как сообщает Report, во время матча V тура между командами "Энергия" - "Мир" на 82-й минуте главный арбитр матча Павел Сальников назначил пенальти в ворота гостей.

Капитан команды хозяев поля Роман Бочак точно выполнил одиннадцатиметровый удар и сравнял счет - 3:3. Но рефери после консультаций с боковым арбитром не засчитал гол и назначил свободный удар в пользу "Мира".

В местной печати событие назвали "таинственно исчезнувший пенальти".

Отметим, что игра завершилась победой клуба "Мир" со счётом 3:2.