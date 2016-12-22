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    Во время матча футболист "Баварии" спутал Санта-Клауса за своим партнером по команде

    Он передал мяч символу Нового года

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Во время XVI тура немецкой Бундеслиги, в котором "Бавария" разгромила "Лейпциг" со счетом 3:0, произошел необычный случай.

    Как сообщает Report, полузащитник мюнхенского клуба Тьяго Алькантара принял Санта-Клауса за своего партнера по команде.

    В одном из моментов испанец периферическим зрением увидел на фланге движущуюся фигуру в красно-белых цветах и отдал пас на ход "партнеру". На самом деле, это был не партнер, а бегущий по рекламному щиту Санта-Клаус.

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