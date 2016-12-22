Во время матча футболист "Баварии" спутал Санта-Клауса за своим партнером по команде

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Во время XVI тура немецкой Бундеслиги, в котором "Бавария" разгромила "Лейпциг" со счетом 3:0, произошел необычный случай.

Как сообщает Report, полузащитник мюнхенского клуба Тьяго Алькантара принял Санта-Клауса за своего партнера по команде.

В одном из моментов испанец периферическим зрением увидел на фланге движущуюся фигуру в красно-белых цветах и отдал пас на ход "партнеру". На самом деле, это был не партнер, а бегущий по рекламному щиту Санта-Клаус.