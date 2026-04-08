    Во Франции ограблен дом тренера "Марселя" Хабиба Бейе

    • 08 апреля, 2026
    • 17:20
    Во Франции ограблен дом тренера Марселя Хабиба Бейе

    Дом главного тренера "Марселя" Хабиба Бейе в ночь с 7 на 8 апреля ограблен во Франции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным источников, злоумышленники перелезли через стену, разбили ставни и окно и проникли в дом сенегальского специалиста в коммуне Фюво.

    Сообщается о краже ценных вещей, включая одежду известного бренда Louis Vuitton.

    Сам Бейе и члены его семьи не пострадали. В настоящее время полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Хабиб Бейе возглавил "Марсель" в феврале 2026 года. Под его руководством команда провела семь матчей, одержав три победы и потерпев четыре поражения.

    "Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilib

