Во Франции ограблен дом тренера "Марселя" Хабиба Бейе

Дом главного тренера "Марселя" Хабиба Бейе в ночь с 7 на 8 апреля ограблен во Франции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источников, злоумышленники перелезли через стену, разбили ставни и окно и проникли в дом сенегальского специалиста в коммуне Фюво.

Сообщается о краже ценных вещей, включая одежду известного бренда Louis Vuitton.

Сам Бейе и члены его семьи не пострадали. В настоящее время полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Хабиб Бейе возглавил "Марсель" в феврале 2026 года. Под его руководством команда провела семь матчей, одержав три победы и потерпев четыре поражения.