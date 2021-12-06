О нас
Report Georgia
Аудио новости

Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси

Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси Власти испанской Барселоны вынесли решение о сносе отеля, который принадлежит аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.
Футбол
6 декабря 2021 г. 06:14
Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси

Власти испанской Барселоны вынесли решение о сносе отеля, который принадлежит аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

Как передает Report, об этом сообщает El Confidencial.

Отмечается, что причиной сноса 77-комнатного здания послужило его несоответствие городским стандартам. Здание расположено недалеко от стадиона "Барселоны" - "Камп Ноу".

Аргентинец владеет отелями на Ибице и Майорке, которые объединены в Majestic Hotel Group. Игрок потратил 30 млн евро на приобретение резиденции в Барселоне в 2017 году.

Также отмечается, что Месси приобрел отель, не имея сведений о том, что городские власти уже имели намерения снести здание из-за несоблюдения строительных норм.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
4 декабря 2021 г. 18:30
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
4 декабря 2021 г. 18:29
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
3 декабря 2021 г. 21:06
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
3 декабря 2021 г. 16:57
Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
ФотоАзербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
3 декабря 2021 г. 15:12
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
3 декабря 2021 г. 15:12
Премьер-министр прокомментировал рост цен
Премьер-министр прокомментировал рост цен
3 декабря 2021 г. 12:39
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
2 декабря 2021 г. 19:12
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
2 декабря 2021 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi