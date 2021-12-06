Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси

Власти испанской Барселоны вынесли решение о сносе отеля, который принадлежит аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

Власти испанской Барселоны вынесли решение о сносе отеля, который принадлежит аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

Как передает Report, об этом сообщает El Confidencial .

Отмечается, что причиной сноса 77-комнатного здания послужило его несоответствие городским стандартам. Здание расположено недалеко от стадиона "Барселоны" - "Камп Ноу".

Аргентинец владеет отелями на Ибице и Майорке, которые объединены в Majestic Hotel Group. Игрок потратил 30 млн евро на приобретение резиденции в Барселоне в 2017 году.

Также отмечается, что Месси приобрел отель, не имея сведений о том, что городские власти уже имели намерения снести здание из-за несоблюдения строительных норм.