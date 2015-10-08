​Визит Мишеля Платини в Азербайджан отложен

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Визит президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини в Баку отложен.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, согласно решению, вынесенному 7 октября следственной палатой комитета по этике ФИФА, на деятельность М.Платини поставлен 90-дневный запрет и по этой причине его визит в Баку отложен.

Напомним, что визит президента УЕФА, кандидата на должность президента ФИФА М.Платини в Азербайджан по приглашению АФФА намечался на 10 октября. В рамках визита Мишель Платини планировал посетить Баку, чтобы принять участие в открытии тренировочной базы азербайджанской сборной и посетить матч в рамках отборочного цикла Евро-2016 между сборными Азербайджана и Италии.

Для участия в мероприятиях Азербайджан посетит заместитель генсека УЕФА Теодор Теодоридис.