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    ​Визит Мишеля Платини в Азербайджан отложен

    Вместо президента УЕФА в страну прибудет заместитель генсека структуры Теодор Теодоридис

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Визит президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини в Баку отложен.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, согласно решению, вынесенному 7 октября следственной палатой комитета по этике ФИФА, на деятельность М.Платини поставлен 90-дневный запрет и по этой причине его визит в Баку отложен.

    Напомним, что визит президента УЕФА, кандидата на должность президента ФИФА М.Платини в Азербайджан по приглашению АФФА намечался на 10 октября. В рамках визита Мишель Платини планировал посетить Баку, чтобы принять участие в открытии тренировочной базы азербайджанской сборной и посетить матч в рамках отборочного цикла Евро-2016 между сборными Азербайджана и Италии.

    Для участия в мероприятиях Азербайджан посетит заместитель генсека УЕФА Теодор Теодоридис. 

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