Выступающий в Азербайджане украинский вратарь завершил сезон

Основной вратарь "Сабаиля" Александр Рыбка завершил сезон.

Как сообщает Report, 32-летний украинский голкипер не сможет помочь своей команде в оставшихся двух турах Премьер-лиги.

Он получил травму в завершившемся поражением "Габалы" (2:1) XXV туре Премьер-лиги Азербайджана. Вратарь, получивший травму на 32 минуте матча, передал свое место Эльхану Ахмедову.

Отметим, что Александр Рыбка перешел в "Сабаиль" в начале этого года. На выездном матче очередного XXVII тура столичный клуб встретится с "Карабахом", а на домашнем матче в XXVIII туре - с клубом "Кешля". На данный момент команда находится на третьей строчке с 41 очком.