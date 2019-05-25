Виллиан: Мы сделаем все, чтобы победить "Арсенал" в финале

"Победа в финале даст нам шанс позитивно оценить этот сезон".

Как сообщает Report, об этом в заявлении Mirror сказал футболист лондонского "Челси" Виллиан, касаясь решающей встречи с "Арсеналом" 29 мая в Баку.

По словам 31-летнего полузащитника, это был не самый лучший сезон для команды. Игрок считает, что лучшим результатом была бы победа в Премьер-лиге.

Бразильский игрок отметил, что он сам и его товарищи по команде в состоянии выступить на более высоком уровне: "Мы понимаем, что способны сделать большее. Мы поставили несколько целей в конце сезона и достигли некоторые из них. Завоевав третье место в Премьер-лиге, мы вышли в Лигу чемпионов и финал Лиги Европы. Если мы выиграем этот трофей, сможем назвать сезон хорошим".

Виллиан сказал, что они мотивированы на игру: "Всегда трудно играть против "Арсенала", но мы сделаем все, чтобы победить".

Напомним финальный матч ЛЕ состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, встреча начнется в 23:00.