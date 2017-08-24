Василий Уткин: Мы очень переживали за "Карабах"

Москва. 24 августа. REPORT.AZ/ "К азербайджанцам у меня прекрасное отношение".

Об этом заявил в эксклюзивном интервью российскому бюро агентства Report известный российский спортивный комментатор Василий Уткин.

Он отметил, что смог понаблюдать за большей частью игры "Копенгаген" - "Карабах" и рад результату матча.

"Я в это время находился в эфире радио "Спорт ФМ", где мы комментировали матч ЦСКА - "Янг Бойз". Где-то с 25-ой минуты на один из мониторов нам вывели матч "Карабаха", и я видел, как забивались голы. Мы с коллегой очень переживали за "Карабах", что отразилось в записи и любой желающий может прослушать это в интернете", - сказал В.Уткин.

Комментируя ситуацию вокруг вызвавшего скандал твита про Карабах, комментатор подчеркнул, что по его опыту "некоторые азербайджанские СМИ привыкли искажать высказывания".

"У меня нет отношения к какой-либо территории, к странам, городам и так далее. У меня есть отношение к людям, и к азербайджанцам в этом контексте у меня прекрасное отношение", - сказал он.

По его словам, у него огромное количество подписчиков в соцсетях и он не может реагировать на каждый выпад.

"Мне безразлично, что кто-то на что-то возмущается или обижается. У меня не было намерений кого-то обидеть или оскорбить. Если кому-то кажется, что я нанес оскорбление, пускай обращается в суд. Ведь "оскорбление" - юридическое понятие. А так, интернет - это свободное пространство и каждый имеет право высказаться", - сказал В.Уткин.