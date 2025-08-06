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"Ванкувер" подписал чемпиона мира 2014 года по футболу

"Ванкувер" подписал чемпиона мира 2014 года по футболу Немецкий футболист Томас Мюллер перешел в клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Ванкувер".
Футбол
6 августа 2025 г. 22:46
Ванкувер подписал чемпиона мира 2014 года по футболу

Немецкий футболист Томас Мюллер перешел в клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Ванкувер".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона.

Мюллеру 35 лет, он является воспитанником "Баварии", за основную команду которой выступал с 2008 по 2025 год. Вместе с мюнхенцами полузащитник 12 раз выигрывал чемпионат Германии, что является рекордом турнира. Также на его счету шесть побед в кубке и восемь - в суперкубке страны, по два раза он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В составе "Баварии" Мюллер забил 250 мячей и занимает третье место по этому показателю. Также игроку принадлежит рекорд по числу матчей за клуб (756) и по числу голевых передач (276). В составе сборной Германии Мюллер стал чемпионом мира 2014 года, в 2010 году он завоевал бронзу мирового первенства и с пятью голами стал одним из четырех лучших бомбардиров турнира.

"Ванкувер" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции MLS, набрав 45 очков в 24 матчах.

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