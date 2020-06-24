Вагнер Да Сильва: Успехи "Карабаха" - это и успехи Азербайджана

"Ситуация очень сложная, однако правительство приняло необходимые меры для борьбы с пандемией. Это не нечто эксклюзивное в Азербайджане, все переживают этот момент. Мы должны в наилучшей форме бороться с вирусом".

Как передает Report, об этом прессе своей страны заявил бразильский футболист Вагнер да Сильва, который распрощался с "Карабахом" после того, как Премьер-лига Азербайджана сезона 2019/2020 была объявлена досрочно завершенной.

33-летний вратарь отметил, что из-за отсутствия времени на игры квалификационного этапа Лиги чемпионов агдамский клуб был признан чемпионом.

По словам Да Сильвы, после вынужденного перерыва было легко привыкнуть к тренировкам: "У нас не было никаких трудностей. Мы хотели бы вновь играть в футбол, однако при таких условиях надежд на восстановление футбола было мало".

Опытный голкипер напомнил, что "Карабах" быстро развивается и всегда участвует в еврокубках, отметив, что это приводит и к росту числа успехов такой маленькой страны, как Азербайджан.

Также Вагнер отметил, что хочет вернуться в страну: "В Бразилии график очень плотный. Я думаю, для безопасного возвращения спортсменов местная федерация должна прийти к консенсусу всем штатом".

Наряду с Вагнером "Карабах" попрощался также с Файсалом Реррасом и Аилтоном Сильва. Вагнер выступал в агдамском клубе с 2018 года.