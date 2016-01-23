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    ​В Турции завершившие карьеру футболисты смогут управлять играми

    Решение относится к игрокам, завершившим карьеру в 34 года

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Турции вступили в силу новые правила, касающиеся футбольного судейства.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, футболисты, завершившие карьеру в 34 года, могут управлять играми в Супер-лиге. Физическая подготовка футболиста должна отвечать соответствующим стандартам. В этом случае данный футболист может стать судьей Супер-лиги сроком на три года.

    Кроме того, возрастное ограничение для судей в Турции установлено на отметке в 47 лет.

    Отметим, что решение, позволяющее футболистам становиться судьями, относится к игрокам, которые занимались профессиональным футболом как минимум два сезона. 

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