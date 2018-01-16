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    В Турции произошла массовая драка между футболистками - ВИДЕО

    В результате инцидента две спортсменки помещены в больницу

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ На последних минутах матча "Йени Бурдуспор" - "Анталья Демирспор" XIV группы третьей лиги чемпионата Турции произошла массовая драка между футболистками .

    Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, когда хозяева поля играли со счетом 4:1  на поле возникла напряженность. После вмешательства игроков со скамьи запасных противостояние усилилось. После вмешательства полиции и тренеров удалось разнять дерущихся футболисток, но встреча была приостановлена.

    Члены команды гостей Гайе Урган и Зейнеб Аггюн, потерявшие сознание от полученных травм, были доставлены в Государственную больницу. Выяснилось, что Урган получила перелом левого запястья, а Аггюн травму головы.

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