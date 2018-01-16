В Турции произошла массовая драка между футболистками - ВИДЕО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ На последних минутах матча "Йени Бурдуспор" - "Анталья Демирспор" XIV группы третьей лиги чемпионата Турции произошла массовая драка между футболистками .

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, когда хозяева поля играли со счетом 4:1 на поле возникла напряженность. После вмешательства игроков со скамьи запасных противостояние усилилось. После вмешательства полиции и тренеров удалось разнять дерущихся футболисток, но встреча была приостановлена.

Члены команды гостей Гайе Урган и Зейнеб Аггюн, потерявшие сознание от полученных травм, были доставлены в Государственную больницу. Выяснилось, что Урган получила перелом левого запястья, а Аггюн травму головы.