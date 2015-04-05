В Турции напали на игроков клуба "Фенербахче"

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Автобус с игроками турецкого футбольного клуба "Фенербахче" подвергся нападению на шоссе на севере страны, сообщили власти турецкого города Трабзон. С травмами был госпитализирован водитель автобуса, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

Нападение произошло после победы "Фенербахче" над клубом "Ризеспор" из Ризе со счетом 5:1.

По сообщению властей Трабзона, в автобус бросили камнем, однако телеканал Fenerbahce TV утверждает, что по автобусу открыл стрельбу из дробовика мужчина.

Игроки направлялись из Ризе в соседний Трабзон, чтобы вылететь в Стамбул. Никто из членов команды не пострадал.