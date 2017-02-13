В Турции на матче между казахстанской и армянской командами произошла массовая драка - ВИДЕО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На товарищеском футбольном матче между казахстанской командой "Кайсар" и армянской "Бананц" в турецкой Анталии произошла массовая драка.

Как сообщает Report со ссылкой на vesti.kz, инцидент возник из-за провокации армянского футболиста в отношении капитана "Кайсар" Максата Байджанова.

К инциденту также подключились и другие товарищи по команде. Затем зачинщики драки были выведены с поля.

Отметим, что матч завершился победой "Кайсар" - 2:0.