В связи с юбилеем матч "Нефтчи" - "Интер" начнется в 19:37

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Домашний матч с "Интером" в рамках XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана совпадает с 80-летним юбилеем "Нефтчи".

Как передает Report, предстоящий 18 марта на стадионе Bakcell Arena матч символически начнется в 19:37.

Юбилейные мероприятия по случаю 80-летия "Нефтчи" на этом не завершатся. Зрителям представится возможность совершить ностальгическое путешествие в доблестную историю "Нефтчи". По случаю юбилейных мероприятий в соцсетях организуют ряд проектов. Чтобы стать свидетелями тех или иных сюрпризов, все болельщики приглашаются на стадион.

Отметим, что матч между дублерами этих команд начнется 17 марта в 14:00 на стадионе Bayıl Arena.