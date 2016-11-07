 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Из-за неправильного пенальти на матче "Нефтчи"-"Интер" будут наказаны 3 арбитра

    Об этом отметил председатель Комитета судей© Report

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Из-за неправильного пенальти во время матча между "Нефтчи" и "Интером" в XI туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут наказаны 3 арбитра.

    Как сообщил Report председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов, это главный арбитр Раван Гамзазаде, судья на боковой линии Эльман Мусаев и дополнительный помощник арбитра Рауф Джаббаров.

    Отметим, что решение о неправильном пенальти было принято на 61-й минуте матча между "Нефтчи" и "Интером".

    Во время нападения владельцев поля грузинский защитник гостевой команды Зураб Хизанишвили в борьбе с Джавидом Имамвердиевым сыграл рукой вне штрафной площадки. Однако, сказав в наушники "пенальти", главный тренер Раван Гамзазаде указал на "белую точку".

    В результате этого капитан "Нефтчи" Араз Абдуллаев забил точный 11-метровый штрафной удар. Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi