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    В связи с непогодой изменено место 2 матчей Премьер-лиги Азербайджана

    Нефтчи будет играть в Габале, а Кяпяз - в Баку

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Изменено место 2 матчей XVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, решение принято Профессиональной футбольной лигой.

    В качестве причины приводятся наблюдающиеся на территории страны неблагоприятные погодные условия.

    Встреча между клубами "Кяпяз" и "Зиря" пройдет в Спортивном комплексе Зиря из-за ненадлежащих условий в Гянджинском городском стадионе.

    Матч между "Нефтчи" и "Габалой" пройдет не в Bakcell Arena, как отмечалось ранее, а в Габалинском городском стадионе.

    В связи с изменениями, в качестве хозяев поля на матчах, предстоящих между этими командами в IV круге, выступят "Нефтчи" и "Кяпяз".

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