В связи с непогодой изменено место 2 матчей Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Изменено место 2 матчей XVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, решение принято Профессиональной футбольной лигой.

В качестве причины приводятся наблюдающиеся на территории страны неблагоприятные погодные условия.

Встреча между клубами "Кяпяз" и "Зиря" пройдет в Спортивном комплексе Зиря из-за ненадлежащих условий в Гянджинском городском стадионе.

Матч между "Нефтчи" и "Габалой" пройдет не в Bakcell Arena, как отмечалось ранее, а в Габалинском городском стадионе.

В связи с изменениями, в качестве хозяев поля на матчах, предстоящих между этими командами в IV круге, выступят "Нефтчи" и "Кяпяз".