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В связи с ЕВРО-2020 в Баку начал функционировать новый сайт

В связи с ЕВРО-2020 в Баку начал функционировать новый сайт

В связи с тем, что три групповые игры и одна встреча четвертьфинала ЕВРО-2020 состоятся в Баку, начал функционировать новый сайт.

Как сообщает Report, на сайте информативного характера https://euro2020.affa.az/ размещена информация, которая может заинтересовать болельщиков. 

Сайт функционирует на азербайджанском и английском языках. В основном вопросы любителей футбола об организуемых в Баку играх связаны с билетами. С учетом этого на сайте имеется специальный раздел, при переходе на который можно найти ответы на вопросы о продаже билетов, категории билетов, ценах, билетах VIP и пр.

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