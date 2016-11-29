В связи с авиакатастрофой в Бразилии объявлен трехдневный траур

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Мишель Темер выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе футболистов клуба "Шапекоэнсе".

Как сообщает Report, глава государства заявил, что сделает все возможное для облегчения боли и горя близких и родных погибших.

В связи с трагедией в Бразилии объявлен трехдневный траур.

Отметим, что футболисты "Шапекоэнсе" направлялись в колумбийский город Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка с местным "Атлетико Насьональ". В результате авиакатастрофы погибли 76 человек. Выживший вратарь Данилу также скончался в больнице. Состояние двух футболистов, массажиста клуба и стюардессы остается стабильным.