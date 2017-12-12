В связи с 25 годовщиной создания АФФА состоится торжественное юбилейное мероприятие

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Состоится юбилейное мероприятие по случаю 25 годовщины со дня создания АФФА. Об этом Report сообщил начальник Департамента информации и связей с общественностью национальной ассоциации Фируз Абдулла.

Он отметил, что будет представлена дополнительная информация о месте, времени проведения и по другим вопросам.

Отметим, что независимая неправительственная организация ассоциативного характера АФФА прошла государственную регистрацию 3 апреля 1992 года.