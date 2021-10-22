В Суперлиге Европы могут сыграть 140 команд

Появились новые детали возможного перезапуска Суперлиги Европы.
Как передает Report со ссылкой на издание The Athletic, основатели турнира работают над привлечением команд, которые доминируют в национальных первенствах, но не добиваются успеха в Лиге чемпионов.
Речь идет о лучших командах в лигах России, Португалии, Нидерландов, Турции, Шотландии и Украины. Один из факторов, смутивших общественность после создания Суперлиги, была идея с 15 постоянными членами турнира, вне зависимости от выступлений.
После перезапуска Суперлиги, турнир может стать более открытым. Вместо одной закрытой лиги могут быть созданы 7 дивизионов по 20 команд. В общей сложности в турнире могут сыграть 140 клубов.
Английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. Однако позднее 9 клубов отказались от проекта.