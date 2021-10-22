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В Суперлиге Европы могут сыграть 140 команд

В Суперлиге Европы могут сыграть 140 команд Появились новые детали возможного перезапуска Суперлиги Европы.
Футбол
22 октября 2021 г. 15:05
В Суперлиге Европы могут сыграть 140 команд

Появились новые детали возможного перезапуска Суперлиги Европы.

Как передает Report со ссылкой на издание The Athletic, основатели турнира работают над привлечением команд, которые доминируют в национальных первенствах, но не добиваются успеха в Лиге чемпионов.

Речь идет о лучших командах в лигах России, Португалии, Нидерландов, Турции, Шотландии и Украины. Один из факторов, смутивших общественность после создания Суперлиги, была идея с 15 постоянными членами турнира, вне зависимости от выступлений.

После перезапуска Суперлиги, турнир может стать более открытым. Вместо одной закрытой лиги могут быть созданы 7 дивизионов по 20 команд. В общей сложности в турнире могут сыграть 140 клубов.

Английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. Однако позднее 9 клубов отказались от проекта.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Super Liqası 140 klubun iştirakı ilə keçirilə bilər

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