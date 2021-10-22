В Суперлиге Европы могут сыграть 140 команд

Появились новые детали возможного перезапуска Суперлиги Европы.

Появились новые детали возможного перезапуска Суперлиги Европы.

Как передает Report со ссылкой на издание The Athletic, основатели турнира работают над привлечением команд, которые доминируют в национальных первенствах, но не добиваются успеха в Лиге чемпионов.

Речь идет о лучших командах в лигах России, Португалии, Нидерландов, Турции, Шотландии и Украины. Один из факторов, смутивших общественность после создания Суперлиги, была идея с 15 постоянными членами турнира, вне зависимости от выступлений.

После перезапуска Суперлиги, турнир может стать более открытым. Вместо одной закрытой лиги могут быть созданы 7 дивизионов по 20 команд. В общей сложности в турнире могут сыграть 140 клубов.

Английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. Однако позднее 9 клубов отказались от проекта.