​В США призвали КНР сохранить высокую степень автономии для Гонконга

Американская сторона призывает китайские власти сохранить высокую степень автономии для специального района Гонконг.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США.

«Соединённые Штаты решительно призывают Пекин придерживаться обязательств, содержащихся в совместной китайско-британской декларации, и позволить Гонконгу сохранять высокую степень автономии», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства также добавил, что власти США обеспокоены «сообщениями о перемещениях китайских вооружённых формирований вдоль границ Гонконга».