В составе Наблюдательного совета клуба "Сабаиль" произошли изменения

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В составе Наблюдательного совета (НС) футбольного клуба "Сабаиль" произошли изменения.

Как сообщает Report, являющиеся членами НС клуба с первых дней деятельности клуба Тебриз Гасанов и Турал Асадов, обратившись в Наблюдательный совет, попросили исключить их из состава НС. Причину своего решения они объяснили большим объемом работы.

Одобрив обращение, руководство клуба "Сабаиль" выразило им признательность за эффективную работу и пожелало успехов в дальнейшей деятельности.

Заведующий отделом организации внешкольной деятельности министерства образования Васиф Мамедов и тренер действующей в Баку "Футбольной школы Манчестер Юнайтед" Джахангир Гасанзаде были назначены членами Наблюдательного совета.

Отметим, что с сезона 2017/2018 клуб "Сабаиль" будет выступать в Премьер-лиге.