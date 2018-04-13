В Сомали при взрыве на стадионе погибли пять человек

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В результате взрыва на стадионе в Сомали по меньшей мере пять человек погибли, ещё более десяти пострадали.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, взрывное устройство сработало во время матча между местными командами.

«Взрыв был направлен на местных футболистов и футбольных болельщиков. Мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 10 человек были ранены», — сказал представитель местных властей.

По данным местных СМИ, в числе погибших оказались три местных футболиста.

Ранее при взрыве на стадионе в Кабуле погибли два человека.