В сборную Казахстана назначен новый главный тренер

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый главный тренер в сборную Казахстана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, на место уволенного из-за неудач российского тренера Алекандра Бородюка назначен болгарский специалист Станимир Стоилов. 51-летний специалист нацелен на то, чтобы успешно выступить в Лиге Наций. О назначении официально будет объявлено в ближайшие часы.

Отметим, что Станимир Стоилов был главным тренером клуба "Астана" с 2014 года. За короткий период он превратился в самого успешного главного тренера за историю казахстанского футбола. Вместе со Стоиловым команда стала чемпионом Казахстана, а также участвовала в групповом этапе Лиги Чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Опытный специалист в 2007 году временно исполнял обязанности главного тренера сборной Болгарии, а в 2009-2010 годы был главным тренером.