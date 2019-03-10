В сборную Азербайджана по футболу будут вызваны 23 игрока

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В национальную сборную команду Азербайджана по футболу на отборочный матч Чемпионата Европы 2020 года против Хорватии и товарищескую встречу с Литвой будут вызваны 23 игрока.

Как передаёт Report, об этом журналистам заявил главный тренер сборной Никола Юрчевич. По его словам, среди вызванных футболистов будут трое голкиперов и 20 полевых игроков. Пятидесятитрёхлетний специалист не исключил, что в составе сборной могут оказаться и несколько новых футболистов. Главный тренер добавил, что огласит состав в течение следующей недели, до XXI тура Азербайджанской Премьер-лиги.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится с Хорватией 21 марта на стадионе "Максимир" в Загребе, а с Литвой - 25 марта на Bakcell Arena в Баку.