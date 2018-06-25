В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из команды из-за Кадырова

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Мохаммед Салах хочет покинуть сборную из-за главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нём, кроме той, что есть в его «твиттере», — цитирует Исмаила «RT», передает Report.

Отвечая на вопрос, означает ли его ответ, что Салах останется в сборной, Исмаил заявил: «Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем».

Ранее CNN сообщил, что Салах хочет уйти из сборной Египта из-за Кадырова. Мохамед якобы считает, что его использовали в Чечне. Игрок не хочет связываться с темами, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа.