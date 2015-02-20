​В результате инцидента, произошедшего до начала матча Евролиги, задержаны 23 человека - ВИДЕО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Перед матчем 1/16 финала между итальянским клубом "Рома" и голландским "Фейенорд", состоявшемся в Италии, произошел инцидент. Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, голландские болельщики причинили ущерб ряду исторических мест Рима.

Некоторые из голландских болельщиков, собравшихся на стадионе "Campo dei Fiori", устроили беспорядки. После вмешательства полиции в инцидент с участием подвыпивших болельщиков, ситуация еще больше накалилась. В результате инцидента все близлежащие магазины были закрыты. Местные СМИ сообщают о минимум 23 задержанных и о наличии пострадавших. Среди них есть и лидер группы болельщиков клуба "Фейенорд".

Отметим, что для участия на вчерашнем матче "Рома" - "Фейенорд", в Италию из Голландии приехали около 6000 болельщиков.