В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура
- 19 октября, 2025
- 10:04
В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут сыграны последние два матча 8-го тура.
Как сообщает Report, сначала в бакинском дерби сойдутся "Сабах" и "Зиря", встреча пройдет на "Банк Республика Арене" и начнется в 16:00.
"Зиря" набрала 13 очков и занимает пятое место в чемпионате страны, у "Сабах" 11 баллов и шестая позиция в турнирной таблице.
В заключительном матче тура бакинский "Нефтчи" примет "Араз-Нахчыван" на Palms Sports Arena, стартовый свисток прозвучит в 18:30.
Представитель Нахчывана занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков, у "нефтяников" девятое место и восемь баллов.
Премьер-лига Азербайджана
I круг, VIII тур
19 октября
16:00. "Сабах" – "Зиря"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслюм Алиев, Эмин Алиев.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Эюб Ибрагимов.
Судья-инспектор: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев.
"Банк Республика Арена", Баку.
18:30. "Нефтчи" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талыбзаде, Ислам Мамедов.
VAR: Ниджат Исмаиллы.
AVAR: Асиман Азизли.
Судья-инспектор: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.
Palms Sports Arena, Баку.
В ранее прошедших играх тура "Кяпаз" победил "Шамахы", "Сумгайыт" - "Карван-Евлах" (4:1), а "Карабах" - "Туран Товуз" (2:1). В матче "Имишли" - "Габала" была зафиксирована ничья - 2:2.