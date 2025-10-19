Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура

    Футбол
    • 19 октября, 2025
    • 10:04
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура

    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут сыграны последние два матча 8-го тура.

    Как сообщает Report, сначала в бакинском дерби сойдутся "Сабах" и "Зиря", встреча пройдет на "Банк Республика Арене" и начнется в 16:00.

    "Зиря" набрала 13 очков и занимает пятое место в чемпионате страны, у "Сабах" 11 баллов и шестая позиция в турнирной таблице.

    В заключительном матче тура бакинский "Нефтчи" примет "Араз-Нахчыван" на Palms Sports Arena, стартовый свисток прозвучит в 18:30.

    Представитель Нахчывана занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков, у "нефтяников" девятое место и восемь баллов.

    Премьер-лига Азербайджана

    I круг, VIII тур

    19 октября

    16:00. "Сабах" – "Зиря"

    Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслюм Алиев, Эмин Алиев.

    VAR: Рауф Джабаров.

    AVAR: Эюб Ибрагимов.

    Судья-инспектор: Иманхан Султани.

    Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев.

    "Банк Республика Арена", Баку.

    18:30. "Нефтчи" – "Араз-Нахчыван"

    Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талыбзаде, Ислам Мамедов.

    VAR: Ниджат Исмаиллы.

    AVAR: Асиман Азизли.

    Судья-инспектор: Анар Салманов.

    Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

    Palms Sports Arena, Баку.

    В ранее прошедших играх тура "Кяпаз" победил "Шамахы", "Сумгайыт" - "Карван-Евлах" (4:1), а "Карабах" - "Туран Товуз" (2:1). В матче "Имишли" - "Габала" была зафиксирована ничья - 2:2.

    Премьер-лига футбол
