В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут сыграны последние два матча 8-го тура.

Как сообщает Report, сначала в бакинском дерби сойдутся "Сабах" и "Зиря", встреча пройдет на "Банк Республика Арене" и начнется в 16:00.

"Зиря" набрала 13 очков и занимает пятое место в чемпионате страны, у "Сабах" 11 баллов и шестая позиция в турнирной таблице.

В заключительном матче тура бакинский "Нефтчи" примет "Араз-Нахчыван" на Palms Sports Arena, стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Представитель Нахчывана занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков, у "нефтяников" девятое место и восемь баллов.

Премьер-лига Азербайджана

I круг, VIII тур

19 октября

16:00. "Сабах" – "Зиря"

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслюм Алиев, Эмин Алиев.

VAR: Рауф Джабаров.

AVAR: Эюб Ибрагимов.

Судья-инспектор: Иманхан Султани.

Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев.

"Банк Республика Арена", Баку.

18:30. "Нефтчи" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талыбзаде, Ислам Мамедов.

VAR: Ниджат Исмаиллы.

AVAR: Асиман Азизли.

Судья-инспектор: Анар Салманов.

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

Palms Sports Arena, Баку.

В ранее прошедших играх тура "Кяпаз" победил "Шамахы", "Сумгайыт" - "Карван-Евлах" (4:1), а "Карабах" - "Туран Товуз" (2:1). В матче "Имишли" - "Габала" была зафиксирована ничья - 2:2.