​В Премьер-лиге Азербайджана забит 200-й гол сезона

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу забит 200-й гол сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, это произошло на последней игре XXII тура в матче между "Сумгайытом" и "Карабахом".

На матче, где агдамский представитель выиграл со счетом 6:0, последний забитый гол стал 200-м голом сезона. Юбилейный гол на 84-й минуте забил Абдуллах Зубир. 200-й гол пришелся на 86 встречу 22 тура (на двух остальных играх зафиксирован технический результат). Средняя продуктивность на чемпионате равна 2,33.

Отметим, что первый гол сезона был забит на матче I тура между "Сумгайытом" и Нетфчи" (2:0) игроком последнего Мирабдуллой Аббасовым, 50-й гол – в VI туре с "Сабаилом" (4:0) забил его бывший товарищ по команде Дарио Фредерико. 100-й гол был забит на встрече XI тура между "Габалой" и "Карабахом" (1:3) открывшим счет Джеймсом Адении. 150-й гол пришелся на матч XVII тура между "Нефтчи" и "Кешля" (2:0) и принадлежит Эмину Махмудову.