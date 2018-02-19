В Премьер-лиге Азербайджана забит 150-й гол

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2017/2018 забит 150-й гол.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, это произошло в матче XVI тура между "Сабаилем" и "Карабахом". Единственный победный гол агдамского клуба стал юбилейным. Махир Мадатов забил 150-й гол Премьер-лиги, средняя результативность которой 2,34. Половина из этих голов на счету хозяев, другая половина - гостей.

Все юбилейные голы сезона на счету "Карабаха". Мадатов в 3-й раз забил знаменательный гол. Он также является автором первого (в матче с "Нефтчи", 3:1) и 50-го ( с "Сумгайытом", 3:1) голов Премьер-лиги. 100-й гол забил Ричард Алмейда в ворота "Сумгайыта" (2:0).