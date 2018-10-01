В Премьер-лиге Азербайджана забит 12 000-й гол

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Футболист "Нефтчи" Дарио Фредерико попал в историю чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, в 26-летней истории чемпионата бразильский легионер стал автором 12 000-го гола.

Юбилейный гол он забил на 6-й минуте домашнего матча с "Сабаилем" (4:0) в VI туре Премьер-лиги.

Дарио Фредерико, сделавший дубль на встрече на стадионе Bakcell Arena, забил 12 000-й гол. До этой встречи в истории чемпионатов Азербайджана было забито 11 999 мячей. Согласно статистике, где не учитывались технические результаты и матчи с аннулированными результатами, на проведенных с 1992 года 4703 матчах количество забитых голов достигло 1 203.

Отметим, что первый гол Дарио Фредерико на матче также стал 50-м в сезоне 2018/2019. На 19-ти матчах 5-ти прошлых туров (результаты 1 матча были аннулированы) отмечено 49 голов. С учетом того, что в предыдущих сезонах было забито 11 950 голов, 50-й гол также стал 12 000-м.