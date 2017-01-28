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    В Премьер-лиге Азербайджана стартует 15-й тур

    Первая игра состоится в Габале

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартует первый тур 2017 года.

    Как сообщает Report, в первый день 15-го тура пройдут два матча. 

    Вторая половина сезона начнется в "Габале". Одноименная команда встретится с "Сумгайытом". "Габала" завершила 2016-й года на второй позиции турнирной таблицы, набрав 31 очко. "Сумгайыт" с 17 очками находится на четвертом месте. 

    Вторая игра состоится в Баку между командами "Интер" и "Кяпяз". 

    Премьер-лига Азербайджана, 15-й тур

    28 января

    15:00. "Габала" - "Сумгайыт"

    Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Раван Гамзазаде.

    Представитель АФФА: Ариф Фараджов

    Судья-инспектор: Шаиг Гамидов

    Городской стадион Габали

    17:30. "Интер" и "Кяпяз"

    Судьи: Рагим Гасанов, Намиг Гусейнов, Акиф Амирали, Зия Насиров

    Представитель АФФА: Нувер Хасиев

    Судья-инспектор: Мелик Гасанов

    İnter Arena

    Отметим, что завтра состоятся матчи между "Зиря" и АЗАЛ, "Карабах" и "Нефтчи". 

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