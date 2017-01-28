В Премьер-лиге Азербайджана стартует 15-й тур

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартует первый тур 2017 года.

Как сообщает Report, в первый день 15-го тура пройдут два матча.

Вторая половина сезона начнется в "Габале". Одноименная команда встретится с "Сумгайытом". "Габала" завершила 2016-й года на второй позиции турнирной таблицы, набрав 31 очко. "Сумгайыт" с 17 очками находится на четвертом месте.

Вторая игра состоится в Баку между командами "Интер" и "Кяпяз".

Премьер-лига Азербайджана, 15-й тур

28 января

15:00. "Габала" - "Сумгайыт"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Раван Гамзазаде.

Представитель АФФА: Ариф Фараджов

Судья-инспектор: Шаиг Гамидов

Городской стадион Габали

17:30. "Интер" и "Кяпяз"

Судьи: Рагим Гасанов, Намиг Гусейнов, Акиф Амирали, Зия Насиров

Представитель АФФА: Нувер Хасиев

Судья-инспектор: Мелик Гасанов

İnter Arena

Отметим, что завтра состоятся матчи между "Зиря" и АЗАЛ, "Карабах" и "Нефтчи".