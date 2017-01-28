В Премьер-лиге Азербайджана стартует 15-й тур

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартует первый тур 2017 года.
Как сообщает Report, в первый день 15-го тура пройдут два матча.
Вторая половина сезона начнется в "Габале". Одноименная команда встретится с "Сумгайытом". "Габала" завершила 2016-й года на второй позиции турнирной таблицы, набрав 31 очко. "Сумгайыт" с 17 очками находится на четвертом месте.
Вторая игра состоится в Баку между командами "Интер" и "Кяпяз".
Премьер-лига Азербайджана, 15-й тур
28 января
15:00. "Габала" - "Сумгайыт"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Раван Гамзазаде.
Представитель АФФА: Ариф Фараджов
Судья-инспектор: Шаиг Гамидов
Городской стадион Габали
17:30. "Интер" и "Кяпяз"
Судьи: Рагим Гасанов, Намиг Гусейнов, Акиф Амирали, Зия Насиров
Представитель АФФА: Нувер Хасиев
Судья-инспектор: Мелик Гасанов
İnter Arena
Отметим, что завтра состоятся матчи между "Зиря" и АЗАЛ, "Карабах" и "Нефтчи".
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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