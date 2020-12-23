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В "Нефтчи" не осталось больных коронавирусом

В "Нефтчи" не осталось больных коронавирусом Стали известны последние тесты на коронавирус игроков бакинского "Нефтчи"
Футбол
23 декабря 2020 г. 21:59
В Нефтчи не осталось больных коронавирусом

Стали известны последние тесты на коронавирус игроков бакинского "Нефтчи".

Как заявил Report глава департамента по связям со СМИ и общественностью клуба Рустам Аллахвердиев, все результаты оказались негативными.

Активные больные Бруно Телуши и Стивен Монроз уже выздоровели и вернулись в строй.

Вирус также не был выявлен у игроков команды "Кешля", с которой "черно-белые" сыграют в XIII туре Премьер-лиги. В настоящее время опасной инфекцией болеет лишь наставник команды Юнис Гусейнов, который проходит лечение в больнице. Во время столичного дерби его не будет даже в технической зоне.

Матч "Нефтчи" - "Кешля" пройдет 24 декабря и начнется в 18:00.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"də koronavirus xəstəsi qalmadı

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