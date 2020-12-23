В "Нефтчи" не осталось больных коронавирусом

Стали известны последние тесты на коронавирус игроков бакинского "Нефтчи"

Стали известны последние тесты на коронавирус игроков бакинского "Нефтчи".

Как заявил Report глава департамента по связям со СМИ и общественностью клуба Рустам Аллахвердиев, все результаты оказались негативными.

Активные больные Бруно Телуши и Стивен Монроз уже выздоровели и вернулись в строй.

Вирус также не был выявлен у игроков команды "Кешля", с которой "черно-белые" сыграют в XIII туре Премьер-лиги. В настоящее время опасной инфекцией болеет лишь наставник команды Юнис Гусейнов, который проходит лечение в больнице. Во время столичного дерби его не будет даже в технической зоне.

Матч "Нефтчи" - "Кешля" пройдет 24 декабря и начнется в 18:00.