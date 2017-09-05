В Москве приостанавливает деятельность созданный армянами футбольный клуб "Арарат"

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Российский футбольный клуб "Арарат" приостановит деятельность.

Как сообщает Report, об этом изданию "Спорт-Экспресс" заявил главный тренер московского представителя Александр Григорян.

Созданный в марте 2017 года Ассоциацией армянской молодежи Москвы и занимающий центральную зону второго дивизиона клуб 7 сентября примет команду "Рязань". По словам А.Григоряна, матч в рамках восьмого тура станет для "Арарата" последним: "Арарат" закрывается. Нам сообщили об этом. С большой вероятностью, встреча с "Рязанью" станет последней. Причины закрытия клуба я могу сообщить на пресс-конференции по итогам предстоящей встречи".

Отметим, что в конце августа президент "Арарата" Валерий Оганесян сообщил, что покидает клуб в связи с проблемами со здоровьем. После этого вице-президент московского представителя Андраник Керопян сообщил о пропаже со счета клуба 20 млн рублей (400 тыс. манатов) и перечислении их на счет В.Оганесяна. Он сообщил, что в связи с этим было обращено в правоохранительные органы, а экс-президент клуба находится в Грузии.