В матче Словакия-Азербайджан не будет ограничений для числа болельщиков

Футбольные матчи в Словакии пройдут с участием болельщиков.

Футбольные матчи в Словакии пройдут с участием болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Словацкого футбольного союза, с 14 марта в этой стране будут сняты все связанные с пандемией ограничения.

Организация выразила удовлетворение тем, что спустя два года стадионы будут действовать без каких-либо ограничений и, несмотря на это, призвала всех быть более внимательными.

10 июня в Лиге наций УЕФА сборная Азербайджана проведет свой первый матч со сборной Словакии, а встречу в гостях - 22 сентября.