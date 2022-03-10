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В матче Словакия-Азербайджан не будет ограничений для числа болельщиков

В матче Словакия-Азербайджан не будет ограничений для числа болельщиков Футбольные матчи в Словакии пройдут с участием болельщиков.
Футбол
10 марта 2022 г. 16:37
В матче Словакия-Азербайджан не будет ограничений для числа болельщиков

Футбольные матчи в Словакии пройдут с участием болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Словацкого футбольного союза, с 14 марта в этой стране будут сняты все связанные с пандемией ограничения.

Организация выразила удовлетворение тем, что спустя два года стадионы будут действовать без каких-либо ограничений и, несмотря на это, призвала всех быть более внимательными.

10 июня в Лиге наций УЕФА сборная Азербайджана проведет свой первый матч со сборной Словакии, а встречу в гостях - 22 сентября.

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Версия на английском языке No restrictions on number of fans in Slovakia-Azerbaijan match
Версия на азербайджанском языке Slovakiya - Azərbaycan oyununda azarkeş məhdudiyyəti olmayacaq

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