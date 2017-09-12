В Лондоне прошел флэшмоб в поддержку "Карабаха"

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Лондоне перед одним из символов британской столицы, аттракционом "London Eye" (Лондонское Око), состоялся флэшмоб в поддержку футбольного клуба "Карабах".

Как передает Report со ссылкой на Национального бюро по поощрению туризма, помимо поддержки футбольного клуба, представляющего Азербайджан на групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА по футболу, целью акции было поощрение туризма в Азербайджане.

На мероприятии прозвучали национальные музыкальные произведения, гостям были представлены национальные танцы.

Во время флэшмоба гостям были розданы азербайджанские национальные сувениры. На мероприятии участвовали много туристов и выходцев из Азербайджана. Участникам была продемонстрирована футболка "Карабаха" длиной 20 м и шириной 10 м. Помимо символики команды на футболке были написаны "AZERBAİJAN.TRAVEL" и "#VISITBAKU".

Отметим, что Национального бюро по поощрению туризма запланировало проведение 3 флэшмобов и других мероприятий в трех больших европейских столицах - Лондоне, Мадриде и Риме.