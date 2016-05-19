В Лиге чемпионов Испанию представят 5 клубов

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Лиге чемпионов по футболу 2016/2017 Испания будет представлена пятью командами.

Как сообщает Report, это стало возможным за счет победы "Севильи" в финале Лиги Европы над "Ливерпулем" (3:1). В следующем сезоне "Севилья" начнет борьбу в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Барселона", "Реал" и "Атлетико" завоевали прямые путевки в Лигу чемпионов по итогам розыгрыша испанской Примеры-2015/16. "Вильярреал", занявший в Примере четвертое место, начнет свой путь в главном еврокубке с раунда плей-офф.

Отметим, что начиная с сезона-2014/15 победитель Лиги Европы получает путевку по меньшей мере в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее из-за того, что будущий победитель нынешнего розыгрыша турнира - "Реал" или "Атлетико" - занял такое место в своём чемпионате, которое гарантировало бы ему место в групповой стадии-2016/17, то "Севилья" тоже попадает в основную сетку Лиги чемпионов напрямую.