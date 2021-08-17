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В Лиге чемпионов и Лиге Европы начинается этап плей-офф

В Лиге чемпионов и Лиге Европы начинается этап плей-офф Сегодня стартуют матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
Футбол
17 августа 2021 г. 07:30
В Лиге чемпионов и Лиге Европы начинается этап плей-офф

Сегодня стартуют матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день в Лиге чемпионов состоятся 3 игры, а в Лиге Европы - один. Все встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

В Лиге чемпионов "Монако" примет во Франции украинский "Шахтер" (Донецк). В других матчах хорватская команда "Динамо" (Загреб) встретится в Молдове с "Шерифом", а "Зальцбург" дома принимает датский "Брондбю".

В Лиге Европы "Црвена звезда" в Сербии сыграет с румынским клубом ЧФР.

Лига чемпионов

Этап плей-офф, первые игры

23:00. "Монако" (Франция) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

23:00. "Шериф" (Молдова) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

23:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания).

Лига Европы

Этап плей-офф, первая игра

23:00. "Црвена звезда" (Сербия) - ЧФР (Румыния).

Остальные встречи в Лиге чемпионов будут сыграны 18 августа, а в Лиге Европы - 18-19 августа.

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Версия на английском языке Playoff stage within Champions League and Europa League begins
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında pley-off mərhələsi başlayır

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